Экс-полковнику Квачкову грозит 14 лет строгого режима

Гособвинение требует приговорить бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, обвиняемого в попытке подготовки вооруженного мятежа, к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Об этом прокурор заявил в Мосгорсуде, где в понедельник рассматривается дело В.Квачкова. Ранее прокурор Александр Ремизов высказал мнение, что вина Квачкова подтверждается собранными следствием доказательствами, поэтому ее можно считать полностью доказанной, хотя сам фигурант дела своей вины не признает.



В.Квачкову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 30 и ст. 279 УК РФ (покушение на вооруженный мятеж).



Отметим, что ФСБ подозревает В.Квачкова в попытке захватить вместе с соратниками оружие в нескольких воинских частях и отправиться в поход на Москву с целью захвата власти.



Следователи полагают, что для воплощения в жизнь своего плана Квачков завербовал множество людей, которым поручил набирать бойцов и проводить с ними тренировки. Спецслужбы выяснили, что весной-летом 2010г. находившийся под подпиской о невыезде В. Квачков (тогда он был подсудимым по делу о покушении на Анатолия Чубайса) посетил Кострому, Ярославль, Нижний Новгород, Самару, Тулу и Рязань. По некоторым данным, начать мятеж военные планировали во Владимире, но именно там был задержан лидер тольяттинского отделения "Народного ополчения имени Минина и Пожарского" Петр Галкин. Впоследствии он и дал показания против В. Квачкова.



Сам "мятежный" полковник утверждает, что никакого заговора не было. По его словам, "ребята во главе с П. Галкиным просто съездили в лес потренироваться в стрельбе из арбалета", который был приобретен ими на вполне законных основаниях, но их задержали. Потом, говорит В. Квачков, тот же П. Галкин посетил съезд ополченцев в Сызрани, на котором тайком сделал аудиозаписи, которые и получила ФСБ.



Второму фигуранту дела, Александру Киселеву, дополнительно предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия и боеприпасов.







