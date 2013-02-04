Владимир Романов: коррупция в ФИФА и УЕФА — это закономерность

Известный литовский бизнесмен, русский по происхождению, Владимир Романов заявил "Известиям" о своих предложениях по реформированию организации мирового футбольного хозяйства.

"На мой взгляд, события, описанные в солидном французском издании близки к истине, - рассказал Романов. - Печально признавать, что коррупция в ФИФА и УЕФА — это закономерность, а не возможность. Причем длится это уже многие годы, и все закрывают на это глаза. Посмотрим, какая реакция будет на данное журналистское расследование".



Несколько дней назад издание France football обвинило государство Катар фактически в покупке права проведения чемпионата мира 2022 года. Авторитетный журнал объявил о том, что передаст собранные данные в Международную федерацию футбола ФИФА.



Романов считает, что право на проведение чемпионатов мира и Европы должны решать не в главных футбольных органах, а на уровне государств и их лидеров.



"Надо признать один неоспоримый факт: ФИФА и УЕФА себя полностью дискредитировали, — продолжил бизнесмен. — Передача прав на организацию чемпионатов мира и Европы должна решаться на уровне государств, так как это давно стало государственным проектом. Страны и их лидеры организовывают турниры, несут бремя всех расходов, а не УЕФА или ФИФА, которые находятся в офшорных зонах".



Если обвинения о покупке чемпионата мира 2022 года катарской стороной будут доказаны, то мировое первенство может достаться США, Японии, Австралии или Южной Корее.



Владимир Романов - совладелец футбольных команд "Хартс" (Эдинбург, Шотландия), "Каунас" (Литва) и баскетбольной команды "Жальгирис" (Каунас, Литва),



