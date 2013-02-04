Виктор Бондаренко о Сталинграде: «Страна не за старое название»

Референдум о возвращении Волгограду прежнего названия – Сталинград – не пройдет, если его проведут по всей России, а не только в самом городе или области, считает предприниматель и коллекционер Виктор Бондаренко, среди прочего организовавший совместно с российским Фондом культуры в Нью-Йорке выставку «Русское искусство XX века».

«Наверно, это дух времени сегодняшнего, - подчеркнул В. Бондаренко в разговоре с «Ан-Онлайн». - Все возвращается к сталинизму. Страна это принимает. Хотя, мое мнение, если этот референдум проведут по всей стране, он не пройдет».

Он отметил, что голосование явно рассчитано на молодых людей, а не на пенсионеров, «которые проголосуют так, как им скажут, дадут 500 рублей и они пойдут, хоть за Гитлера проголосуют». В. Бондаренко возмущён тем, что в стране очень мало людей, у которых есть мнение, «у которых есть стержень и они готовы сражаться за него и даже страдать».

«Лично меня эта тема не волнует, меня волнуют больше традиционные ценности. А Сталинград? Думаю, ничего бы не изменилось, оставайся он и Сталинградом, а не Волгоградом», - уточнил предприниматель.

Утром 4 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Центризбиркома Владимир Чуров высказались за необходимость проведения референдума о целесообразности переименования Волгограда в Сталинград. Ранее эту инициативу поддержал вице-премьер Дмитрий Рогозин.