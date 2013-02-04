В ЛДПР призывают ускорить рассмотрение подготовленного депутатами партийной фракции законопроекта, вводящего так называемые "черные списки" авиапассажиров . Авиакомпании смогут отказывать им в продаже билетов на свои рейсы.

Необходимость принятия такого закона в партии связывают с чередой инцидентов с авиапассажирами, произошдеших в последнее время. Так, в минувшее воскресенье рейс компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Пхукет, был вынужден сесть в Ташкенте из-за драки и угроз со стороны одного из пассажиров. А 11 января похожий дебош устроил пассажир рейса Москва-Хургада авиакомпании "Когалымавиа". В сопроводительных документах подчеркивается, что большинство зарубежных авиакомпаний публикует на своих сайтах списки дебоширов.

Подобные базы есть и у ряда отечественных компаний, но они не имеют законного права отказывать пассажирам в дальнейшей покупке билета.

Законопроект подготовлен депутатами от ЛДПР - председателем комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Ярославом Ниловым и членом фракции Андреем Свинцовым. Он был внесен еще в апреле прошлого года. Он уже получил положительные отзывы "Аэрофлота", Росавиации и Минтранса. Однако первое чтение законопроекта до сих пор не назначено.

В Госдуме выдвинута и другая инициатива по борьбе с "авиадебоширами" - полностью запретить проносить в салон спиртное.



