Публикации госуказов теперь достаточно на портале правовой информации

Портал правовой информации pravo.gov.ru, работу которого обеспечивает Федеральная служба охраны РФ, официально стал местом публикации документов Кремля и кабинета министров.

Ранее документы, условием для начала действия которых является их официальное опубликование, должны были быть опубликованы в "Российской газете" и в Собрании законодательства страны. Теперь для этого достаточно их появления на портале pravo.gov.ru.





