Михаил Ефремов ушел во внутреннюю эмиграцию, а Макаревич «собирает документы»

В последнее время бурно обсуждается тема эмиграции. Люди всерьез размышляют о переезде в другие страны .В связи с этим «АН-онлайн» спросили у известных людей: «Как Вы относитесь к тезису «Пора валить!»», который усиленно навязывается обществу в последнее время?»



Евгений Чичваркин, бизнесмен:

- Если Путин и его товарищи выгонят побольше людей, то им больше достанется сокровищ. Они хотят, чтобы было меньше людей и меньше мнений, чтобы спокойно жить жизнью Кощея и чахнуть над сокровищами...



Андрей Макаревич, музыкант:

- Я всегда считал, что это личное дело каждого, и, слава богу, что пока такая возможность есть. Я думаю, что если наши власти будут целеустремленно продолжать свою политику, то все меньше и меньше нормальных людей будут испытывать желание жить в нашей стране...



Ольга Будина, актриса:

- Я никак не отношусь к этому тезису. У меня много работы, честно говоря, нет времени думать на эту тему. Сама я уезжать не собираюсь»...



Михаил Ефремов, артист:

- Знаете, я живу в обществе, но, наверное, каком-то другом. Мы уже все ЭТО уже сделали».