Полеты Red Wings запрещены Росавиацией

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) c 4 февраля 2013 года приостановило сертификат эксплуатанта авиакомпании Red Wings. Причина - многочисленные нарушения.

Их обнаружили в организации летной работы, техобслуживании воздушных судов и подготовке пилотов в ходе внеплановой проверки в январе 2013 года.

По данным Транспортной клиринговой палаты и самой Red Wings, авиакомпания до октября 2013 г. продала более 15 тыс. билетов на регулярные линии. Компания выполняла рейсы до 21:00 мск 3 февраля 2013 года.

Напомним, 29 декабря 2012 г. при посадке в московском аэропорту "Внуково" потерпел аварию самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, возвращавшийся из чешского города Пардубице. После приземления воздушное судно, пробежав взлетно-посадочную полосу, выкатилось за концевую полосу безопасности, разрушилось на три части и загорелось. На борту лайнера находились восемь человек - пятеро из них погибли, трое проходят лечение в столичных клиниках. По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), у самолета при посадке не сработали системы реверса.



