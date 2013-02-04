Президент «Союза правых сил» прибыл на допрос. Воспоминания о будущем

Президент общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман прибыл на допрос в Следственный комитет России. Допрос пройдет в рамках расследования хищения денег партии СПС в 2007 году рекламной компанией «Аллект».

На тот момент ее возглавлял оппозиционер Алексей Навальный. Гозман в 2008 году входил в состав руководства СПС. В своем блоге Гозман заявил, что намерен сразу же прийти с письменными показаниями и отказаться отвечать на вопросы, не имеющие отношения к данному делу.



«Поскольку после допроса я могу оказаться связанным подпиской о неразглашении, публикую эти показания и мои комментарии к ним сегодня, пока никакой подписки не давал», - написал он в своем блоге в LiveJournal.



«Хотя в повестке, которой я был вызван на допрос, не указывалось, какое дело вы расследуете, я имею основания полагать, что речь идет о, якобы, имевшем место в 2007 году «хищении Навальным денежных средств у партии Союз Правых Сил». В связи с этим обвинением имею сообщить следующее. Обвинение Навального в хищении средств СПС представляется мне политически мотивированным, так же, как политически мотивированными представляются мне дела против других оппозиционеров различных политических ориентаций. По моему оценочному суждению эти дела не имеют никакого отношения к защите законных прав и интересов граждан и к борьбе с преступностью», - пишет президент СПС.



«Будучи в 2007 году заместителем председателя Федерального Политического совета СПС, я не занимался заключением контрактов с кем бы то ни было или оплатой таких контрактов. Хотя я и слышал о том, что у партии был контракт с фирмой Алексея Навального, я не видел соответствующих документов, не знаю их конкретного содержания, не знаком с техническим заданием и процедурой выбора исполнителя, не знаю, кто именно подписывал контракт, и не принимал участия в приемке работ. В то же время, считаю необходимым сообщить Следственному Комитету, что ни от кого из своих коллег по СПС – ни от других членов политического руководства партии, ни от руководителей Исполкома, ни от руководителей Избирательного Штаба – я не слышал никаких претензий в адрес Навального и/или объему и качеству выполненных им работ», - также отметил он.



«Не было, также, никаких разговоров о каких-либо правонарушениях с его стороны. Этот факт является одним из оснований моей позиции, изложенной в предыдущем пункте – считаю, что хищения не было, а действия Следственного Комитета являются политически мотивированными», - заявил Гозман.



