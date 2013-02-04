Тоннель на станции Хабаровск-1 реконструируют через три года

Подземный переход к платформам на ЖД вокзале Хабаровска появится только через три года. Именно столько продлится реконструкция тоннеля, сообщает пресс-служба ДВЖД. На капитальный ремонт потребуется порядка 647 млн руб.

Этот тоннель длинной более 130 метров был полностью закрыт в 2009 году, хотя отдельные его участки пытались ремонтировать еще раньше. Этим недовольны пассажиры дальних поездов – на платформу приходится идти по надземному переходу. Особенно неудобно инвалидам-колясочникам, отправляющимся в путь. Ведь высота перехода примерно с четырех этажный дом. Даже транзитные пассажиры высказывали раздражение, в том числе и во время встреч с руководством вокзала и самой дороги, которые проводятся регулярно. Вопрос у многих был один – когда откроют подземку?

В дирекции пассажирских перевозок ДВЖД поясняют, что столь длинный ремонт связан с тем, что работы ведутся на действующей станции. Судите сами - порядка 200 вагонов проходит на нефтеперерабатывающий завод, проезжают пассажирские поезда, вокзал обслуживает порядка 30 тысяч человек в сутки», - комментирует начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ДВЖД Владимир Долганов.

Кроме того, проект реконструкции тщательно разрабатывался, требовалось много согласований. Работы начались в конце 2012 года. Предполагается обновить посадочные платформы, павильоны и непосредственно тоннель. Отдельное внимание уделят специальным приспособлениям для людей с ограниченными возможностями. К примеру, появится лифт, который соединит переход с залом ожидания на третьем этаже вокзала.