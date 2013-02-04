Житель Москвы сел в тюрьму на 3, 5 года за фото бывшей невесты

33-летний москвич Михаил Балицкий был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за то, что выложил в интернет 300 фотографий своей бывшей невесты. 11 фотографий суд признал порнографическими, остальные - эротическими.

Михаил несколько лет назад расстался со своей девушкой. Она была инициатором разрыва, что сильно оскорбило мужчину. Балицкий создал во всех социальных сетях странички, где от лица бывшей невесты заполнил анкеты и загрузил в альбомы несколько сотен эротических фотографий. Девушка вынуждена была уехать за границу, но перед отъездом она обратилась с заявлением к следователям. Судья Перовского районного суда приговорил обиженного жениха к 3,5 годам тюрьмы.



