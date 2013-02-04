ЦСКА накажут за драку фанатов с полицейскими в Москве

Хоккейный клуб ЦСКА, скорее всего, следующий домашний матч проведет без зрителей на трибунах. Клуб не обеспечил безопасность во время дерби со "Спартаком" и будет наказан.

"В начале недели соберется Арбитражная комиссия КХЛ, которая рассмотрит этот вопрос. Официальная реакция лиги будет 100%. К следующему матчу между "Спартаком" и ЦСКА с нашей стороны будут приняты дополнительные меры по безопасности", - рассказал вице-президент и председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский.



"Обеспечивать безопасность во время матчей должны организаторы, то есть клубы. Вот в Санкт-Петербурге работают с болельщиками и там подобных драк не бывает. Думаю, ЦСКА понесет наказание за этот случай. КХЛ будет рассматривать самые жесткие варианты, вплоть до проведения матча без зрителей", - добавил Каменский, сообщают Izvestia.ru.



Ранее «АН» сообщали: Более 100 болельщиков были задержаны органами охраны правопорядка в Москве после «провокации, устроенной на стадионе ЦСКА», сообщает столичный главк МВД.



