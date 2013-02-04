Сотрудники подмосковной полиции приняли роды на посту ДПС

Сотрудники подмосковной полиции в ночь на 2 февраля приняли роды на посту ДПС,муж роженицы не успел довести жену до роддома и попросил сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по Ступинскому району о помощи.

Как сообщили АН в пресс-службе ГУМВД по Московской области, инспектор ППСП старший лейтенант полиции Игорь Лунин и полицейский-водитель сержант полиции Виктор Власюк немедленно сообщили об этом в "скорую помощь".

Игорь Лунин в автомобиле принял роды, завернул младенца в полотенце, роженица пояснила, что у неё должна родиться двойня. Полицейские приняли решение экстренно сопроводить роженицу в родильное отделение больницы Ступино, где она родила второго ребёнка.

Мать очень благодарна за помощь сотрудникам полиции и хочет сделать сержанта полиции Виктора Власюка крестным отцом своих детей, приказом начальника ОМВД России по Ступинскому району отличившиеся сотрудники награждены денежной премией и ценными подарками.