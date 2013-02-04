Печеный отправил в отставку администрацию Магаданской области

В воскресенье президент России назначил на должность и.о. губернатора мэра Магадана Владимира Печеного. Сегодня Владимир Печеный отправил в отставку администрацию региона. Идет процесс формирования нового кабинета.

"В связи с тем, что истек срок полномочий губернатора Николая Дудова, президент назначил меня исполняющим обязанности главы региона. Мною принято решение отправить в отставку весь состав администрации области. Новый состав администрации будет формироваться постепенно", — сообщил Печеный на пресс-конференции.



По его словам, сейчас идет процесс формирования кабинета, ведутся консультации на эту тему. Он заявил, что намерен баллотироваться на должность губернатора Магаданской области, выборы которого состоятся в сентябре 2013 года.

По его словам, в своей работе он намерен продолжать политику экс-губернатора Дудова, сообщает ria.ru.



"Главная задача для властей региона сейчас — остановить миграцию и стабилизировать демографическую ситуацию в регионе. Кроме того, мы продолжим решать проблемы расселения ветхого жилья, поддерживать малоимущих граждан", — сообщил Печеный.

Владимир Печеный до этого назначения занимал пост мэра Магадана.

