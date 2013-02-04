Вопрос переименования Волгограда достоин референдума

В России может снова измениться название города, причем возможная перемена носит не столько формальный, сколько политический характер, речь идет об изменении названия Волгограда на Сталинград.

Вопрос о переименовании Волгограда стал обсуждаться в преддверии 70-летия Сталинградской битвы, в поддержку изменения названия города выступил вице-премьер Рогозин.