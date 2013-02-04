Гендиректор сервисной аэродромной компании "Чкалов авиа" Анна Третьякова заявила, что ее фирма не перевозила гостей и строителей на дачу зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

Следователи провели обыски в офисах "Чкалов авиа" в подмосковном Чкаловском и допросили Третьякову по делу о превышении полномочий при организации строительства дороги к турбазе "Житное" родственников Сердюкова под Астраханью, где якобы был задействован целый батальон Минобороны для строительства дороги и благоустройства территории. По данным СМИ, "Чкалов авиа" за госчет возила в "Житное" строителей и чиновников.



"Наша фирма никого не перевозила. У нас есть только обязательства по обслуживанию аэродрома Чкаловский, не более того. Никакими перевозками наша фирма не занимается. Поэтому я очень удивилась, когда увидела, что мы кого-то куда-то возили. Но я ответственно заявляю, что этих функций мы не выполняем и с перевозками никак не связаны", — сказала Третьякова газете "Известия".



Третьякова подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что ее мать Елена Третьякова — директор "Житного", а сама она из Астрахани. Однако глава "Чкалов авиа" оговорилась, что никогда не была знакома ни семьей Пузиковых (Валерий Пузиков — зять Сердюкова), ни лично с самим Сердюковым.

"Где Сердюков и где я?! Я участвовала в тендере, выиграла госконтракт и работала по нему. На этом все", — заявила Третьякова.



Ранее «АН» сообщали: В ближайшее время в громком деле о злоупотреблениях при благоустройстве резиденции зятя бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова может появиться новый эпизод, связанный с сервисной аэродромной компанией ООО "Чкалов авиа".



