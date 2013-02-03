Россияне не смогут пронести спиртное в самолет, Государственная Дума может рассмотреть соответствующий законопроект, инициатива вносится из-за пьяных дебошей, которые с завидной регулярностью устраивают пьяные пассажиры на борту авиалайнеров.

В последний раз пьяную драку на самолете, направлявшемся из Москвы в Пхукет, устроил россиянин Вячеслав Исмаилов, житель Подмосковья, которого высадили в Ташкенте. Суд Узбекистана оштрафовал дебошира.

Сейчас в ручную кладь пассажирам самолетов можно взять только алкоголь, купленный в магазинах Duty Free, запечатанный в специальный пакет.