Ксения Собчак вышла замуж 1 февраля 2013г., избранником телеведущей стал актер Максим Виторган, сегодня в Твиттере ныне замужняя Ксения Собчак обсуждает статью постоянного автора "Аргументов Недели" Татьяны Москвиной, написанную в 2007г. о возможном супруге Собчак.

В публикации под названием "Это такая птица" Татьяна Москвина предполагает, что Ксении Собчак, в силу того, что она "ни с какой стороны не Золушка", нужен муж, в котором должно быть что-то настоящее и героическое.