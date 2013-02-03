Патриарх Кирилл призвал священников активнее использовать Интернет, Патриарх отметил, что блоги и соцсети дают новые возможности священникам, в итоге миссия церкви может получить широкое распространение.

С призывом к священнослужителям активней использовать Интернет, патриарх Кирилл обратился на Архиерейском Соборе в Москве.

По мнению патриарха Кирилла, необходимо "создать условия для того, чтобы молодежь знала о Христе, знала правду о жизни людей церкви".