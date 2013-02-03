Жители Санкт-Петербурга митинговали в защиту 31-ой горбольницы (ВИДЕО)

Сегодня жители Санкт-Петербурга снова митинговали в защиту 31-ой горбольницы, ранее СМИ сообщили, что здание больницы намерены перепрофилировать для медицинского обслуживания федеральных судей.

В митинге приняли участие около 800 человек по данным полиции.

АН отмечают, что власти города уже приняли решение, согласно которому перепрофилирования больницы, где лечат онкобольных детей, не будет.