Сербский ЛГТБ-активист предлагает отказаться от сотрудничества с Петербургом

Известный сербский ЛГТБ-активист и правозащитник Предраг Аждейкович предложил всем городам-побратимам Санкт-Петербурга отказаться от сотрудничества с российским городом по примеру Венеции и Милана в связи с принятием закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

«Муниципальные советы Милана и Венеции отказались от сотрудничества с Санкт-Петербургом в ответ на принятие закона о пропаганде гомосексуализма. Не ожидал лучшей реакции от них. Я нашел список всех городов-побратимов Санкт-Петербурга и предлагаю их жителям оказать давление на местное руководство, чтобы поступить также, как Венеция и Милан», - публикует среди прочих сетевой ресурс AmericaBlog.

В списке городов-побратимов значатся Лос-Анджелес, Квебек, Манчестер, Роттердам, Рио-де-Жанейро, южнокорейский Тэгу, а также Санкт-Петербург в американском штате Мэриленд, в котором с 1 января 2013 года были легализованы однополые браки, после вынесения этого вопроса на общее голосование.

Закон о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних вступил в силу в марте прошлого года.

В настоящее время в Госдуме рассматривается аналогичный законопроект, который будет действовать на федеральном уровне.