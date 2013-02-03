Соревнования "Московская лыжня-2013" проходят в воскресенье на спортбазе "Планерная". Они являются этапом XXXI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" и в этом году посвящены 70-летию Сталинградской битвы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

"Московская лыжня" традиционно открывает "Лыжню России" и проводится за неделю до её главного старта в подмосковной Яхроме и проходит при поддержке Минспорта РФ.

Программа лыжного состязания составлена так, что участвовать в соревнованиях могут лыжники всех возрастов и различного уровня спортивной подготовки — от новичка до мастера спорта. Единственным требованием к участникам является допуск врача.

В этом году в "Московской лыжне" принимают участие не только любители лыжных гонок столичного региона, но и представители других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, приверженцы спорта и здорового образа жизни, готовые испытать собственные силы, возможности, ощутить пыл спортивной борьбы.

Трассы состязания проложены по живописным местам ближнего Подмосковья.

Спортсменам предстоит преодолеть следующие дистанции: 40 км и 10 км - для мужчин и женщин, 5 км - для юных участников в возрасте 15 лет и моложе. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья преодолеют дистанции 1 км или 500 м. Старт на всех дистанциях общий, прошел в полдень.

На дистанции 40 км организовано три пункта питания, а на финише - чай для всех участников, закончивших дистанцию.

Всем участникам, преодолевшим дистанции 10 и 40 км, вручаются свидетельства участника "Московской лыжни-2013" и стилизованные лыжные шапочки.

Участники 5-километровой дистанции на финише получат шапочки "Московская лыжня-2013", свидетельства участника соревнований и сладкие подарки.



