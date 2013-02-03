Движение на Крестовом перевале по Военно-Грузинской дороге восстановлено

В связи с улучшением погодных условий на Крестовом Перевале, успешной нормализацией дорожного покрытия, снижением риска ДТП, движение в обоих направлениях по Военно-Грузинской дороге с 12:30 мск восстановлено, сообщает североосетинский главк МЧС России.

"АН" писали, что в связи с лавиноопасной обстановкой сегодня Военно-Грузинскую дорогу перекрыли наглухо с 9 утра. МСК.