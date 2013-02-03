Вопрос возобновления поставок в Россию грузинского вина вскоре решится

Представители грузинской делегации, направляющейся в Москву на переговоры с руководством Роспотребнадзора, уверены, что смогут убедить российскую сторону в качестве грузинского вина. Переговоры по вопросам возобновления поставок в Россию винной продукции из Грузии должны состояться уже завтра.



Глава делегации, руководитель Национального агентства вина Леван Давиташвили заявил в тбилисском аэропорту, что члены делегации намерены обсудить с российскими коллегами технические вопросы возвращения грузинской продукции на российский рынок, передают СМИ. В делегацию из семи человек входят представители госструктур и частного сектора, руководители национальной фитосанитарной службы и службы безопасности продовольствия.