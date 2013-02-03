МЧС: как подледную рыбалку из удовольствия не превратить в трагедию

Большой популярностью среди рыболовов пользуется зимняя рыбалка. Погода сейчас на территории России установилась такая, что в большинстве регионов на лед на водоемах манит любителей подледного лова. Сахалинский главк МЧС рассказывает, как удовольствие не превратить в трагедию.

"Основное внимание при этом должно быть уделено профилактике охлаждения и переохлаждения организма, предотвращению случаев проламывания льда и попадания человека в холодную воду. Особенно надежно нужно защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и теплое сиденье, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Спасатели напоминают, что на лед нужно выходить в светлое время суток, ступать по нему следует осторожно, обходить все подозрительные места. При движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию между идущими 5-6 метров, не спешить и не скапливаться большими группами в одном месте. В случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда.

В ветреную погоду, во время снегопада, сильного мороза рыболовы устраивают на льду временное укрытие из брезента, плотной ткани, пленки. Для обогрева используется открытый огонь: свеча, сухой спирт, лампа, костер. Поскольку процесс горения происходит в замкнутом, ограниченном пространстве, это приводит к быстрому сокращению количества кислорода в воздухе, скоплению углекислого газа и дыма. Находиться в подобных условиях опасно ввиду возможного отравления организма, предупреждают сахалинские спасатели, на себе не раз вытаскивавшие с того света пренебрегающих этих простых правил.

Кроме того, прежде чем начать рубить лед, нужно четко запомнить 4 запрета:

- НЕ пробивать рядом много лунок;

- НЕ скапливаться большими группами на "уловистом" месте;

- НЕ пробивать лунки на переездах и переправах и НЕ располагаться у края льда.

Удачного лова!