В новой потребительской корзине россиян появились мясо, молоко и рыба

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в воскресенье утвердил правила исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения.

Глава правительства утвердил рекомендации по определению потребительской корзины. Документ предусматривает исчисление стоимости продуктов питания потребительской корзины на основании их минимального набора для основных социально-демографических групп населения, установленного законом «О потребительской корзине в целом по РФ», а также данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания.

В новой «корзине» станет больше мяса, молока, яиц и рыбы. «Увеличены объемы потребления отдельных наиболее ценных в питательном отношении продуктов питания (мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов), одновременно снижены объемы потребления хлебных продуктов, картофеля, масла растительного, маргарина и других жиров», — говорится в документе. Изменения сделаны «на основании норм физиологических потребностей для различных групп населения, а также с учетом изменений, произошедших в последние годы в фактическом потреблении продуктов питания».

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг определяется в соответствии с размерами их соотношений со стоимостью продуктов питания, установленных указанным Федеральным законом.