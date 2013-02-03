Сотрудник МЧС принес 11-ю медаль для сборной России на Юниорском ЧМ по биатлону
3 февраля 2013, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Логинов, пожарный ПЧ №9 Саратовской области и уже обладатель двух медалей в первенстве мира по биатлону среди юниоров в Австрии, принес сборной России еще одно "золото" на юниорском ЧМ в австрийском Обертиллахе.
Россиянин Александр Логинов после "золота" в спринте и "бронзы" в пасьюте победил в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, сообщает пресс-служба МЧС России. Он выиграл 51 секунду у серебряного призёра - хорвата Дино Бутковича и 56 секунд у француза Клемана Дюмона.