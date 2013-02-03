Медведев изменил для женщин размер пособия по уходу за ребенком

Премьер-министр России Дмитрий Медведев изменил для женщин размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Медведев уравнял ежемесячное пособие по уходу за ребенком для женщин, уволенных в период беременности и в период ухода за ребенком, и распорядился установить выплату в размере 40% от среднего заработка.

Сейчас женщины, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, получают ежемесячное пособие до достижения ребенком полутора лет в размере 40% от среднего заработка по месту работы (максимальный размер пособия в 2013 году — 9800 рублей).

При этом пособие по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период отпуска по беременности и родам, выплачивается в фиксированных размерах в соответствии с законодательством (в 2013 году на первого ребенка около 2500 рублей, на второго и последующих детей — 4900 рублей).

Таким образом, женщины, уволенные в разные периоды, при уходе за ребенком получают разные выплаты.

Распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева устанавливает одинаковый подход к определению размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком (40% среднего заработка) лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком и уволенным по тем же основаниям в период отпуска по беременности и родам, сообщается на сайте правительства.