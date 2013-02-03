После завоевания Кубка Континента СКА не стоит расслабляться

В трех оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ игроки СКА будут выходить на лед с предельной концентрацией, несмотря на завоеванный Кубок Континента, заявил после встречи с «Динамо» защитник армейцев Кэвин Даллмэн.



Напомним, что после победы над «Динамо» (3:1) подопечные Юкки Ялонена обеспечили себе первое место в сводной таблице по итогам регулярного чемпионата.



«Расслабляться в таких играх - это довольно опасно. У хоккеистов СКА и так будет время отдохнуть, чтобы потом вернуться подготовленными и сыграть оставшиеся матчи с предельной концентрацией», - заявил канадец, в игре с «Динамо» забросивший 14 шайбу в сезоне.



Отметим, что в последних трех матчах «регулярки» СКА на выезде встретится с «Югрой», «Авангардом» и бывшим клубом Даллмэна «Барысом», сообщает Балтинфо.



Канадец в очередной раз отметил, что результаты команды для него важнее личной статистики.

«В КХЛ о много хороших защитников, и передо мной не стоит цели только лишь забивать. Моя задача - побеждать вместе с командой, так что прямо сейчас о личных достижениях не думаю», - считает он.