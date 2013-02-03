Тело российского оппозиционера Александра Долматова, бежавшего от преследований в Нидерланды и там покончившего с собой, было доставлено в московский аэропорт "Шереметьево". Активист в своей предсмертной записке просил похоронить его на родине.

"Встретили самолет из Амстердама. Тело Александра Долматова прибыло на родину. В Шереметьево нас ожидали 3 бригады оперов: ФСБ, Эшники, и, вероятно, СБ аэропорта. Дмитрия Нечаева и его подругу Леру, привезших тело Долматова в Россию, отвезли на машине в Королев", - написал у себя в ЖЖ пресс-секретарь "Другой России" Александр Аверин около 5 часов утра воскресенья.



Как написал Аверин, даты гражданской панихиды и похорон будут известны "на днях". Поминальная служба по Долматову в Амстердаме прошла 30 января в православном храме Николая Мирликийского.

"АН" писали, что участник оппозиции, член незарегистрированной партии "Другая Россия", ведущий конструктор на закрытом ракетном предприятии Александр Долматов в июле бежал в Нидерланды, опасаясь преследований в рамках "болотного дела" - дела о стычке участников Марша миллионов с полицией на Болотной площади в центре Москвы 6 мая 2012 года.



В середине января Долматов покончил с собой в депортационном центре в Роттердаме. Мотивы самоубийства до сих пор не вполне ясны. В предсмертной записке он написал, что уходит, потому что не хочет, чтобы его считали предателем родины.

В политическом убежище Долматову, который опасался преследований по "болотному делу", было отказано, поскольку власти Нидерландов сочли, что риск для него в случае возвращения в Россию был минимален.