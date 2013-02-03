За драку с ОМОНом в Москве уволен сотрудник Следственного комитета

Столичного следователя, попавшегося вместе с хоккейными болельщиками, которые в пятницу устроили драку с ОМОНом в Москве после матча между "Спартаком" и ЦСКА, СКР уволил из органов и организовал "фанату" служебную проверку.

Следствием установлено, что в столкновении между болельщиками принимал участие старший следователь Бабушкинского межрайонного следственного отдела СК РФ старший лейтенант юстиции Илья Мамонтов, который наряду с остальными болельщиками был доставлен в территориальный отдел полиции и привлечен к административной ответственности.

"Приказом руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Мамонтов уволен из органов Следственного комитета России в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника СК России. Также по поручению руководителя ГСУ СК России по Москве организована служебная проверка", - сообщила накануне пресс-служба Следственного комитета.

В сообщение также отмечено, что в ходе пятничного столкновения пострадал и сотрудник полиции: примерно в 22:00 в ходе задержания хоккейных болельщиков, совершивших административные правонарушения, сотруднику столичного ОМОНа Андрею Кирюхину попали по голове брошенной из толпы бутылкой. Он был доставлен в одну из больниц города.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в Следственном комитете. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СКР.