МЧС предупреждает о возможном возникновении ЧС в Тверской области

МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций в Тверской области, 3 февраля в регионе ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах области и Твери сильный. На дорогах гололедица, снежный накат.

В результате погодных условий "повышается вероятность возникновения нарушения энергоснабжения, обрывов линий электропередач и связи, аварий на объектах ЖКХ, возникновения заторов на дорогах федерального и местного значения, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения в населённых пунктах, сельских поселениях районов и городских округах", - говорится на сайте МЧС.

"Повышается вероятность возникновения происшествий, обусловленных затруднением движения автотранспорта, ростом количества дорожно-транспортных происшествий. Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности в сложных погодных условиях", - предупреждает пресс-служба ГУМЧС по Тверской области.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112). «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.