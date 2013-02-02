Президент РФ Владимир Путин прибыл в Волгоград

Для участия в мероприятиях, приуроченных к 70-летию победы войск Советского Союза в битве за Сталинград, президент России Владимир Путин прибыл в субботу в Волгоград, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе поездки в Волгоград, как ожидается, Путин посетит Государственный музей "Сталинградская битва", приедет на праздничный концерт по случаю 70-летия юбилейной даты, пообщается с добровольцами-поисковиками и ветеранами Великой Отечественной войны.