В 100-летней жизни фронтовика Ивана Чернухи Сталинград остался, как город победы

70-летний юбилей Сталинградской Победы встречает в Волгограде и самый пожилой участник боев на Волге Иван Чернуха. Ему исполнилось 100 лет. Он познал ужас окружения в первые месяцы войны, прошел ад Сталинградской битвы и Курского сражения, освобождал Украину, Будапешт и Вену, встречался с союзниками на Эльбе. 5 орденов и медали за оборону Сталинграда, победу на Курской дуге, за освобождение Киева, Будапешта и Вены хранятся в семье до сих пор.

И хотя еще до войны офицерская судьба покидала его по стране, именно Сталинград он выбрал, как место своего дальнейшего жительства. Это был родной город супруги Марии Тимофеевны, и у Ивана Даниловича были с ним связаны одни из самых ярких, хоть и тяжелых, воспоминаний о Великой Отечественной, пройденной от первого до последнего дня.

«Сталинград отпечатался в моей памяти как город непростой, но удивительной победы! Отсюда погнали-таки мы немца, - рассказал Иван Данилович корреспонденту «АН-онлайн». - А самые страшные для меня дни на войне были, когда 10 дней сидели мы в кольце окружения в 41-м. Ни снаряда, ни патрончика не оставалось, вот когда жутко. Из 30 человек только двое нас выбралось тогда».

Судьба до столь почтенного возраста сохранила Ивану Даниловичу цепкий ум и крепкую память. «Только в нашем доме было в свое время больше 20 ветеранов войны. Мы все любили собираться во дворе, вспоминать пережитое, - рассказал Иван Данилович. – Сейчас остался только я. И мечтаю только об одном – чтобы у пра-правнучек Насти и Кати, с которыми я живу, все сложилось в жизни хорошо, чтобы мирно было в нашем городе».