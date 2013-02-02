Россияне не поддерживают ни противников, ни сторонников власти

Фонд «Общественное мнение» измерил уровень протестных настроений в российском обществе. В рамках опроса 56% респондентов ответили, что не поддержат ни противников, ни сторонников существующей власти, если в ближайшее время там, где они живут, состоятся демонстрации или митинги. Данная позиция является преобладающей на протяжении двух последних лет, с конца 2011 года так отвечали более половины респондентов.

Опрос 26-27 января показал, что если в ближайшее время состоятся митинги или демонстрации сторонников и противников существующей власти, 89% россиян не примут в них участия. Каждый десятый при этом будет высказываться против власти, примерно столько же (11% всех опрошенных) – в ее поддержку.

11% респондентов ответили, что пойдут на митинги или демонстрации, большинство из них (7%) – выступят на стороне оппозиции.

Интересно, что с 2012 года число пассивных сторонников власти (тех, кто высказывался бы в ее поддержку, не участвуя в митингах) начало преобладать над числом ее пассивных противников (тех, кто высказывался бы против власти, не участвуя в митингах). Однако, среди митингующих сограждан расстановка сил обратная - на протяжении 2011-2013 годов число активных противников власти всегда превышало число ее активных сторонников. Таким образом, общее число оппозиционно настроенных граждан (митингующих и не митингующих) в настоящее время немного превышает общее число тех, кто существующую власть поддерживает (17% против 15%).

Более половины россиян (60%) за последний месяц слышали от окружающих критические суждения или высказывания в адрес руководства страны, противоположным образом ответили 36% респондентов.

Опрос показал, что за январь этого года действия властей вызывали недовольство 45% россиян, и примерно у такого же числа опрошенных (46%) негативной реакции не было.

44% респондентов ответили, что в их социальном окружении преобладает тревожное настроение и примерно столько же (43%), считают, что их родные, друзья, коллеги и знакомые в целом спокойны.