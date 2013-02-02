Ашот Сарибеков права получил в 42-м под Сталинградом и ездит за рулем до сих пор

Сегодня, 2 февраля – в день 70-летия Сталинградской победы – у фронтовика Ашота Тиграновича Сарибекова тоже юбилейная дата, он будет отмечать свое 90-летие. Права он получил в 42-м году. Несколько месяцев во время боев под Сталинградом возил военпреда, о чем сохранилась в семейном архиве и справка. И то, что день его рождения приходится именно на 2-е февраля, ветеран считает для себя добрым знаком.

Сейчас в распоряжении 90-летнего водителя «Рено». В его гараже стоит еще и «Волга», купленная по ветеранской льготе в далекие 80-е. Прошедшим летом сам перебрал на ней мотор, она на ходу. Но хранит ее Ашот Тигранович больше как раритет.

На всякий случай, по собственной инициативе несколько месяцев назад прошел в районной поликлинике медицинскую комиссию. И врачи не нашли ничего, что бы помешало водителю со столь солидным стажем водить автомобиль и в таком почтенном возрасте.

Случается, что и лихачит. Но от гнева работников ГИБДД спасают участника Великой Отечественной боевые награды, среди которых есть и Орден Великой Отечественной войны 2-й степени. Впечатляет стражей порядка и нестандартный для водителя возраст. Не каждый день встретишь за баранкой 90-летнего шофера.

До сих пор не боится предпринимать на авто и дальние поездки. В июле, когда произошло наводнение в Крымске, ездил, чтобы посмотреть, уцелел ли домик, доставшийся семье по наследству. Практически всю дорогу туда и обратно вел сам.

«За страсть к машинам, и по созвучию с фамилией еще со времен военной юности прилепилось ко мне прозвище Студебекер, - рассказал ветеран корреспонденту «АН-онлайн», - Я не обижался, «студебекер» -- хорошее авто, хоть и американское. А вот на танках воевать не пришлось. Помню, как получила наша часть новый английский танк, названный русскими «Валентина». Я первым заглянул внутрь, нашел три плитки шоколада – подарок английских заводчан трем членам будущего экипажа машины. Это внимание английских союзников тронуло. Но сами машины были очень уязвимы. Так что на них солдаты не особенно стремились».

После победы домой из Германии возвращался водитель Сарибеков… пешком. «Идти пришлось часть Германии и Польшу, я потом смотрел по карте – это 860 километров! На поезд удалось сесть только во Львове, - вспоминает ветеран. – Но это был самый приятный пеший поход, несмотря на расстояние и трудности. Мы победили и шли домой!».