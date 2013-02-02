В Грозном ожидается прибытие спецборта МЧС России, авиация МЧС России совершит рейс по доставке в лечебные учреждения Москвы трех пострадавших при пожаре жителей Чеченской Республики, сообщает сайт ведомства.

Среди пострадавших в пожаре женщина 1982 года рождения и мальчик 2001 года рождения, которые получили ожоги 21 января 2013 года при пожаре в частном доме села Беркат-Юрт.

Также спецбортом планируется доставить в Москву женщину 1975 года рождения, которая получила ожоги 8 января 2013 года в результате взрыва бытового газа в поселке Новогрозный.