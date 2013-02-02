В Храме Христа Спасителя вновь заговорили о Pussy Riot

Спустя почти год после нашумевшего панк-молебна в Храме Христа Спасителя в его стенах вновь заговорили о Pussy Riot. Патриарх Кирилл высказал свое мнение по поводу дела группы на Архиерейском соборе.

На этот раз речь шла о возможном смягчении приговора осужденным участницам акции. По мнению патриарха Кирилла, снисхождение здесь без раскаяния самих девушек не имело бы смысла. Поскольку в этом случае у общества появится чувство вседозволенности. А это приведет к новым подобным преступлениям.



Сейчас по делу о панк-молебне Мария Алехина и Надежда Толоконникова отбывают двухлетний срок в колониях. Екатерине Самуцевич Мосгорсуд реальное наказание заменил условным.



Ранее "АН" сообщали, что в храме Христа Спасителя в Москве начинает работу Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ). Заседание Собора пройдет со 2 по 5 февраля 2013 года. В нем примут участие около 300 человек. В их числе: действующие епископы - главы приходов, почетные настоятели храмов - архиереи на покое; члены высшего церковного совета, руководители синодальных и общецерковных учреждений.