В Чечне ввели комендантcкий час для женщин?

В Чечне студентка университета в Грозном написала письмо и рассказала, что ее не пустили на зачет из-за того, что она, якобы одета не по правилам. По словам девушки, она пришла в университет в платке и в юбке ниже колен.

Не пустил ее в здание вуза охранник, заявив, что поменялись правила. Он указал на вывеску на стене, на которой информация, что в университет теперь можно только в черном.

С 2008 года в Чечне ввели платки во всех образовательных учреждениях. В начале все не верили, что до этого дойдет, а теперь на улицу никто не смеет выходить без этого платка, так как представители муфтията останавливают, обзывают и позорят. Потом были обстрелы шариками с краской из пейнтбольных ружий. По проспекту Путина ездили машины и стреляли в девушек. Наш глава говорил, что это не его рук дело, но он благодарен этим снайперам.

"В 2010 году во всех школах обязали девушек ходить в длинных до пола юбках. Но это не конец унижению! Каждое утро в каждой школе Грозного девочки обязаны поднимать свои юбки и показывать ноги охранникам! Это связанно с тем, что девушки одевают под длинной юбкой юбки покороче и после того, как проходят мимо охранников, снимают их. Вы представьте, какое это унижение?! Наши предки на том свете переворачиваются, потому что большего позора чеченские женщины не испытывали НИКОГДА", - делится студентка чеченского университета.

По словам жительницы Грозного, "в 2012 году всех сотрудниц чеченских Вузов обязали ноcить хиджаб. К счастью, на это коротко отреагировал в одном из интервью Путин". Она пишет: "И тут же правило отменили. Но не полностью. Теперь женщинам можно показывать... шею".

По ее словам, чеченские женщины обязаны носить платок даже в салонах красоты. Недавно мастер маникюра отказалась ее обслуживать, потому что она пришла в салон с непокрытой головой.

Письмо чеченской студентки размещено в блоге спецкорра "Новой газеты". Журналистка рассказала, что в Чечне для женщин ввели комендантский час. После десяти вечера могут забрать в полицию, даже если женщина с мужчиной - для выяснения наличия родственных связей.