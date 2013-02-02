Людмила Нарусова: настоящий отец Ксении еще жив

Людмила Борисовна Нарусова, мама Ксении Собчак, узнала о свадьбе дочери месяц назад, но, по просьбе молодоженов, никому об этом не говорила. Молчала она и о том, что Ксения – не дочь Анатолия Собчака.

“Одно могу сказать прямо сейчас,@xenia_sobchak на 100% моя дочь и на 100% не дочь А. Собчака! Анатолий Собчак, когда мы поженились был уже бесплоден и его бывшая жена это знала. То что я решила завести ребёнка от другого человека, это был правильный поступок! Иначе мы бы не прожили 20 лет, а расстались через год! Да я его обманула, но этот обман никак на него не повлиял! И самое главное, настоящий отец @xenia_sobchak возможно ещё жив, я наводила о нём справки в 2002 году, сейчас его судьба неизвестна”, написала Людмила Нарусова в своем Твиттере сегодня, сообщает 1tvnet.ru.



В интервью радиостанции «Эхо Москвы» она отметила, что о готовящемся событии не знали даже родные люди, и самое сложное было не сказать об этом им, поскольку радостью с близкими людьми всегда хочется поделиться. Нарусова отметила, что свадьбы в традиционном понимании не было. Все было буднично, но это выбор молодых. Свадебное платье было очень красивое, нежного кремового цвета от дизайнера Ульяны Сергиенко. Это одна из немногих традиций, которая была соблюдена.



