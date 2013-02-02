В Москве на Замоскворецкой линии метро до 2015 года появятся две новые станции

В Москве две новые станции — «Беломорская улица» и «Улица Дыбенко» появятся на Замоскворецкой линии метрополитена до 2015 года. Столичные власти собираются продлить «зелёную ветку» от станции «Речной вокзал» на 2,7 километра.

Станцию «Беломорская улица» с двумя подземными вестибюлями предлагается расположить на пересечении улицы Беломорская с улицей Смольная.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы при проектировании этой станции не исключает возможности дальнейшего развития метрополитена в район Молжаниновский и подмосковные Химки.

Ожидается, что строительство станции «Беломорская улица» позволит улучшить транспортную систему и экологическую ситуацию в районах Левобережный и Ховрино, где проживают 140 тысяч человек.

Напомним, 24 декабря 2012 года на Замоскворецкой линии открылась новая станция метро — «Алма-Атинская».