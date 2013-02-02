Медведев поощрит лучших педагогов 200 тысячами рублей (ВИДЕО)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 1 февраля, подписал постановление о поощрении тысячи лучших педагогов России. Медведев накануне встретился с участниками программы подготовки управленческих кадров в сфере образования и здравоохранения.

Как заявил глава правительства, лучшие российские учителя за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, получат по 200 тысяч рублей. Власти также предусмотрели доплаты для классных руководителей. В целом объем субсидий на образование превысит 40 миллиардов рублей.

Количество денежных поощрений для каждого субъекта Российской Федерации определяется в зависимости от количества обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных в сельской или городской местностях. На долю Смоленской области выделено 1 млн. 200 тысяч рублей, сообщают местные СМИ.

В ходе встречи Дмитрий Медведев очередной раз назвал модернизацию образования и здравоохранения приоритетом государства.

"Мы обязаны обеспечить более современный облик двух важнейших отраслей нашей жизни, но понятно, что делают это не некие бестелесные фигуры, не функции, а люди, поэтому реальные программы модернизации включают в себя, конечно, и подготовку современных управленческих кадров. Очевидно, что нам с учетом того, что происходит в нашей стране, необходимо использовать не только наш собственный российский опыт, но и зарубежный опыт. Далеко не всякий зарубежный опыт, конечно, применим к нашей действительности, но тем не менее общеметодологические вещи, да и какие-то конкретные идеи они вполне могут нами использоваться", - сказал Дмитрий Медведев.