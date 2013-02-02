В Москве проходят мероприятия, посвященные победе в Сталинграде
2 февраля 2013, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]
Московский градоначальник Сергей Собянин в субботу возложил цветы на могилу Неизвестного солдата и к памятнику «Город-герой Сталинград» в Александровском саду в центре Москвы.
В Москве проходят торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине победы в Сталинградской битве.
Руководители общественных и ветеранских организаций вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками битвы под Сталинградом возложат венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, памятному знаку «Город-герой Сталинград» и памятнику маршалу Георгию Жукову. В здании правительства Москвы на Новом Арбате состоится торжественная встреча для фронтовиков.
Сейчас в Москве живут 844 участника Сталинградской битвы, 755 из них награждены медалью «За оборону Сталинграда», сообщает vz.ru. Именами героев этого сражения названы многие улицы, проспекты, станции метро и школы столицы.