В Москве проходят мероприятия, посвященные победе в Сталинграде

Московский градоначальник Сергей Собянин в субботу возложил цветы на могилу Неизвестного солдата и к памятнику «Город-герой Сталинград» в Александровском саду в центре Москвы.

В Москве проходят торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Руководители общественных и ветеранских организаций вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками битвы под Сталинградом возложат венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, памятному знаку «Город-герой Сталинград» и памятнику маршалу Георгию Жукову. В здании правительства Москвы на Новом Арбате состоится торжественная встреча для фронтовиков.



Сейчас в Москве живут 844 участника Сталинградской битвы, 755 из них награждены медалью «За оборону Сталинграда», сообщает vz.ru. Именами героев этого сражения названы многие улицы, проспекты, станции метро и школы столицы.



