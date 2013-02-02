Яна Рудковская показала сомневающимся шурупы в теле мужа (ФОТО, ВИДЕО)

Знаменитый продюсер Яна Рудковская, прилетев к мужу , многократному чемпиону мира по фигурному катанию Евгению Плющенко в израильскую клинику, доказала израильтянам, что операция фигуриста не вымысел.

После того как в России стало известно, что фигурист Евгений Плющенко успешно перенес операцию в одной из клиник Израиля, одна из местных газет опубликовала статью, в которой подвергалось сомнению нахождение в клинике самого Плющенко, так как в своих многочисленных интервью ни сам фигурист, ни его тренер Алексей Мишин не могли толком назвать больницу, в которой проходила операция, сообщает eg.ru.



Яна Рудковская разместила в интернете фотографии не только самого фигуриста после операции, но и фото прооперированного позвоночника, на котором видно, сколько именно шурупов появилось в межпозвоночном диске Евгения.

- В палате у Жени, всем передает привет, – написала Яна Рудковская на своей страничке в Твиттер.













"Вот с чем теперь придется жить!"