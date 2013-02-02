Сегодня в Волгограде регулируют движение девушки в форме военных лет

Сегодня на улицы Волгограда вышел необычный взвод девушек-полицейских. В День празднования 70-летия Победы в Сталинградской битве на оживленных перекрестках города-героя несут службу девушки-регулировщицы в форме военных лет.

На каждой регулировщице - личная зимняя форма образца военных лет. Она сшита на каждую прошедшую строгий отбор девушку индивидуально. Такой необычный взвод придает городу особый историко-патриотический колорит.

Подобное дежурство девушки уже несли в прошлом году – на День Победы 9 мая. Тогда мастер-класс для них провела легендарная волгоградка Мария Филипповна Лиманская. Фотография, когда она регулировала движение у Бранденбургских ворот в мае 1945-го, обошла весь мир под названием Бранденбургская Мадонна.

Идея выводить на улицы города-героя необычный взвод девушек-регулировщиц очень понравилась горожанам, решили повторить это и сейчас – 2 февраля 2013-го года.

Фельдмаршал Паулюс сдался в плен 31 января 43-го, а именно 2 февраля в 10 часов утра 70 лет назад был подавлен последний очаг сопротивления частей генерала фон Штрекена на территории Сталинградского тракторного завода. И этот день стал Днем Победы в битве на Волге.

Сегодня в Волгограде много интересных мероприятий, вечером в самом центре города состоится 3D – шоу, салют и фейерверк пройдет на главной высоте России – Мамаевом кургане.

Ожидается приезд Президента Владимира Путина.