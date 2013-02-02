Архиерейский собор Русской православной церкви проводит заседания в Москве

В храме Христа Спасителя в Москве начинает работу Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ). Заседание Собора пройдет со 2 по 5 февраля 2013 года. В нем примут участие около 300 человек.



В их числе: действующие епископы - главы приходов, почетные настоятели храмов - архиереи на покое; члены высшего церковного совета, руководители синодальных и общецерковных учреждений.

Архиерейский собор – это высший орган иерархического церковного управления, созывается патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом не реже одного раза в четыре года. Последний раз архиереи собирались также в Москве в начале февраля 2011 года.



В течение 4 дней священнослужители будут обсуждать проблемы ювенальной юстиции, экологии и электронного учета персональных данных - по этим вопросам Церковь представит свою официальную позицию. Основным докладом о жизни и деятельности Русской церкви станет обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла как председателя Собора. На Соборе также рассмотрят возможность материальной поддержки членов семей священнослужителей и изменения в церковном Уставе. Коллективно высшему органу управления РПЦ предстоит выбрать один из 4 вариантов избрания патриарха - пока в Церкви нет соответствующего нормативного акта.



Ранее «АН» сообщали: Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём интронизации, сообщает сегодня, 1-го февраля, пресс-служба главы государства, в поздравительной телеграмме Путин отметил подвижническую деятельность Патриарха и его непререкаемый авторитет.



