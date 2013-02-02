Зенит подтвердил переход Родича и Нету

Футбольный клуб «Зенит» достиг договоренности о том, что защитник сборной Португалии Луиш Нету и защитник молодежной сборной Сербии Милан Родич продолжат карьеру в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба клуба.

Луиш Нету — португальский защитник, родился 26 мая 1988 года.



Летом 2006-го Луиш Нету подписал контракт с клубом «Варзим», за который выступал на протяжении пяти лет. Летом 2011 года Нету получил предложение о переходе в клуб «Насьонал», который выступал в элитном дивизионе первенства. Сезон-2011/12, ставший для Нету дебютным в элите, прошел отлично. Защитник быстро закрепился в стартовом составе и помог клубу занять седьмое место. Летом 2012 стал игроком итальянской «Сиены».

Луиш Нету сыграл 4 матча за молодежную (U-21) сборную Португалии.



Милан Родич родился 2 апреля 1991. В возрасте 18 лет дебютировал в «Београде» в матче против «Партизана». В общей сложности провел в составе белградской команды 99 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Неоднократно вызывался в молодежные и юношеские сборные Сербии.