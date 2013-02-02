«Реагентным» блэкаутом Петербурга занялись прокуроры

Прокуратура Петербурга начала проверку по факту отключения электричества в трех районах города утром 1 февраля. Об этом говорится на сайте ведомства. Правоохранителям придется разобраться в споре чиновников и энергетиков по поводу причин сегодняшнего блэкаута.



Энергетики утверждают, что жители трех районов Петербурга (Адмиралтейского, Василеостровского и Кировского) остались без света из-за распыленных реагентов на дорогах города. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Ленэнерго". сообщает сайт «Городовой».



По данным компании, распыленные реагенты в теплую погоду испаряются в воздухе и оседают на изоляторах линий электропередачи, выводя их из строя и разрушая.



Однако в комитете по благоустройству недоумевают, что за "неведомые соляные облака" поднялись над Петербургом, причем избирательно, в трех районах. Представители ведомства сообщили РБК, что реагенты никак не могли повлиять на электроснабжение города. Тем более комитете напомнили, что на улицах Петербурга для борьбы с гололедом в настоящее время используются соль и пескосоляная смесь. Современные реагенты типа "Бионорд" применяют только на тротуарах. К тому же, в этом году солевая нагрузка на дороги Северной столицы существенно снижена по сравнению с предыдущим годом.



Тем временем специалисты "Ленэнерго" приступили к восстановлению линий электропередач: ведется очистка и замена изоляторов на линиях. Ремонтные работы начались ночью 31 января и продолжаются до сих пор.