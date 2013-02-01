В Кремле сегодня чествовали ветеранов - героев Сталинградской битвы. ВИДЕО

В российской столице в Большом Кремлевском дворце в пятницу состоялся прием от имени президента РФ по случаю семидесятилетия разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В Георгиевский зал пригласили людей, которые изменили ход истории. 70 лет назад на берегах Волги решалась судьба не только нашей страны, но и всего мира. В битве за Сталинград советские солдаты нанесли гитлеровской военной машине поражение, от которого она не смогла оправиться. В начале февраля 1943 года наша Армия начала победный путь на Берлин.

Гостями Президента стали 300 человек - ветераны, герои Советского Союза, участники Сталинградской битвы - сражения, которое стало переломным во всей Великой Отечественной войне.

"АН" писали, что приветствуя победителей Сталинградской битвы, Владимир Путин отметил важность того, чтобы память об этой войне и этом сражении в частности не меркла никогда.

Еще одним подарком для ветеранов стала возможность называть Волгоград Сталинградом. Такое решение - правда, всего лишь на несколько дней в году, памятных и особо праздничных - приняла Волгоградская городская дума. Об этом ее неоднократно просили многие горожане, в том числе участники Великой Отечественной войны и участники и победители Сталинградской битвы.

Напомним, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на круглом столе предложил вернуть Волгограду имя Сталинград навсегда, а вице-премьер Дмитрий Рогозин приветствовал эту инициативу.