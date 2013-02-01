Собянин о штрафах автовладельцам за очистку машин от снега во дворах

Cтоличные власти не планируют запрещать очистку личных автомобилей от снега во дворах. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на пятничной планерке в правительстве Москвы, комментируя слухи о штрафах "чистильщикам".

Поводом для их появления стало внесение в Мосгордуму поправок в Кодекс Москвы об административных правонарушениях.

Однако еще до рассмотрения документа в первом чтении его отправили на доработку.

Поправить столичный КоАП нужно так, убежден мэр, чтобы в новых нормах и правилах разбирались не только народные избранники. Накануне в Мосгордуму был внесен законопроект, по которому правила парковки во дворах станут значительно строже. В этих статьях о правонарушениях рядовые москвичи только путаются:

"Граждане высказывают опасения, что введение некоторых норм будет означать фактически запрет парковки на дворовых территориях. Такой задачи никто не ставил", - подчеркнул Сергей Собянин, передает пресс-служба правительства Москвы. Собянин подчеркнул, что к тем, кто решит поставить автомобиль на детской площадке, вопросов не будет - сразу выпишут штраф.

Не запретят водителям и чистить свои авто от снега, уточнил мэр. Формулировка "О запрещении сброса снега с транспортного средства" их точно не коснется.

"Речь идет о снеге, который грузовые машины вывозят с улиц города. В этой сфере достаточно нарушений. Многие просто не довозят до снегоплавильных пунктов, выбрасывают снег и на проезжую часть, и на природоохранные территории. И, конечно, за это нужно строго наказывать. При этом, разумеется, следует уточнить положения закона, чтобы не возникало вопросов, связанных с личным автотранспортом", - подчеркнул мэр Москвы.