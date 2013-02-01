Путин о Сталинградской битве: Мы не должны допустить переписывания истории

Выступая на торжественном приеме в Кремле, посвященном 70-летию победы под Сталинградом, президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости попыток переписывания истории, искажения событий Второй мировой войны и перечеркивания подвига советских воинов-освободителей.

Глава российского государства заявил: "Мы должны сделать все, чтобы память о Сталинградской битве, правда о ней никогда не меркли. Обязаны решительно противостоять попыткам искажать события Второй мировой войны, подгонять их под конъюнктурные политические лекала, бесстыдно перечеркивая подвиг тех, кто освободил мир".

В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что "истинная правда в том, что победу в той великой битве обеспечили советские военачальники и рядовые воины. Их мужеством и стойкостью был поражен и восхищен весь мир. И каким цинизмом надо обладать, чтобы "забыть" об их доблести и самопожертвовании! Мы никогда этого не допустим!".